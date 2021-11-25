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Барселона не может договориться о новом контракте с Араухо
Футболист может покинуть клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо запросил слишком большую зарплату, пишет ESPN.
По информации источника, каталонский клуб не ожидал от футболиста таких высоких финансовых запросов по новому контракту.
Отмечается, что на переговоры также повлиял интерес к 22-летнему защитнику со стороны "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Менеджеры "Барселоны" планируют в ближайшие дни организовать встречу с агентом Араухо, чтобы найти выход из ситуации и избежать необходимости продавать игрока летом.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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