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Барселона не может договориться о новом контракте с Араухо

Испания
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Футболист может покинуть клуб

Барселона не может договориться о новом контракте с Араухо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо запросил слишком большую зарплату, пишет ESPN.

По информации источника, каталонский клуб не ожидал от футболиста таких высоких финансовых запросов по новому контракту.

Отмечается, что на переговоры также повлиял интерес к 22-летнему защитнику со стороны "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Менеджеры "Барселоны" планируют в ближайшие дни организовать встречу с агентом Араухо, чтобы найти выход из ситуации и избежать необходимости продавать игрока летом.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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В статье: Серхио Араухо Барселона
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