Примера. Бетис проявил характер, странное судейство в Барселоне

И снова мы вынуждены констатировать, что ключевой фигурой на поле стал арбитр. На сей раз, отличился ветеран цеха Матеу Лаос.

В целом матч "Эспаньола" и "Сосьедада" не подкачал - скорости были высокими, моменты возникали часто, напряжение чувствовалась даже через экран телевизора. При этом первый тайм лучше удался хозяевам, второй - "Ла Реалу".

Хави Пуадо дважды мог выводить своих вперед, но Ремиро был на высоте, а затем его подстраховал каркас ворот.

Гости ответили, взвинтив темп, что моментально привело к множественным провалам на правом фланге обороны "Эспаньола", где Алейшу Видалю было явно неуютно. Аднан Янузай творил, что хотел - и простреливал, и обыгрывал, а однажды так закрутил мяч, что попал в перекладину метров с 30-ти.

Кульминация игры - отмененный гол Александра Исака минут за 20 до конца игры. В ходе перепасовки игроков "Сосьедада" мяч попал в Матеу Лаоса, но поскольку владение осталось у гостей, тот не остановил игру. Еще через 5 секунд Исак забил гол - и лишь тогда прозвучал свисток судьи. Где логика?

OYARZABAL, capitán de la Real Sociedad: "NO HE ENTENDIDO la JUGAR del GOld e ISAK. Le pregunto al árbitro y no me responde. No lo hemos entendido y creo que MATEU LAHOZ TAMPOCO" ¡Estamos en DIRECTO en nuestro TWITCH! https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/tUZcAF0sDs

Кажется, "Сосьедад" потратил слишком много энергии и нервов, доказывая арбитру, что он неправ. В результате под занавес игры "Эспаньол" выбежал в редкую контратаку, де Томас пробил в Ремиро, а Янгель Эррера с рикошетом добил мяч в сетку - 1:0!

Конечно, это сенсация. Прямо сейчас "Ла Реал" остается 2-м в таблице с 29 очками, но уже вечером все может измениться. У "Попугаев" 20 очков и 9-я строчка.

15-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Эррера, 77

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Мигелон, 78), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Эррера, Баре (Морланес, 58) - Эмбарба (Меламед, 58), Дардер, Пуадо (Ву Лей, 78) - де Томас (Морон, 90)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Рико - Порту (Барренечеа, 60), Субименди, Гевара (Наварро, 82), Янузай - Серлот (Исак, 60), Оярсабаль

Предупреждения: Видаль, 47 - Серлот, 43

Пока Европа мучится со снегопадами, в Севилье, как и всегда, солнечно и уютно - то, что надо для красивого футбола.

Он таким и получился. "Леванте" лучше удался первый тайм, когда сперва Мустафи великолепным ударом замкнул подачу с углового, а затем Моралес, выбежав на ворота с фланга, попал в перекладину.

7 - Levante's Shkodran Mustafi has scored his 7th goal in LaLiga, his first one since November 2015 as Valencia player against Celta de Vigo. Return. pic.twitter.com/pyWt3rzVs2