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Лапорта: Предложение о том, что Месси может играть за Барсу бесплатно, должно было исходить от Лео

Испания
(2 голосов)

Жоан на связи

Лапорта: Предложение о том, что Месси может играть за Барсу бесплатно, должно было исходить от Лео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг последнего контракта Лионеля Месси с испанским клубом.

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"В эфире радио меня спросили: "Мог ли Месси остаться бесплатно?" Я также не знал, возможно ли это, но понимал, что, вполне вероятно, да. И в тот момент я сказал: "Ну, возможно".

"Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут Лео, лучший игрок мира, прав. Мы знали, что он получил серьезное предложение, это было бы абсурдом. В любом случае, предложение о том, что Месси может играть за Барсу бесплатно, должно было исходить от Лео, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и полемика возникла из-за ложного искажения".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
03.12.2021 в 14:20
" ты просишь меня остаться в Барселоне, но ты делаешь это без уважения, ты даже не предлагаешь играть бесплатно, сам"
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0
-1
andinho (Lviv)
03.12.2021 в 13:56
Жоан, поясни, як це так - Депай, якого ви взяли літом, не має грати на шару (дали йому нормальну зарплату), Люк де Йонг - теж, і тим більше - Агуеро. Тобто на них гроші найшлися (ну які не які), а на Мессі ні? Вони не мають грати безплатно, а Мессі - має? Слова просто нижче плінтуса.
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+1
0
prockop4uck (Киев)
03.12.2021 в 13:42
С таким уровнем игры, что он показывает в ПСЖ, он ещё и доплачивать должен
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+1
-4


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