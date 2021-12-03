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Лапорта: Предложение о том, что Месси может играть за Барсу бесплатно, должно было исходить от Лео
Жоан на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг последнего контракта Лионеля Месси с испанским клубом.
"В эфире радио меня спросили: "Мог ли Месси остаться бесплатно?" Я также не знал, возможно ли это, но понимал, что, вполне вероятно, да. И в тот момент я сказал: "Ну, возможно".
"Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут Лео, лучший игрок мира, прав. Мы знали, что он получил серьезное предложение, это было бы абсурдом. В любом случае, предложение о том, что Месси может играть за Барсу бесплатно, должно было исходить от Лео, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и полемика возникла из-за ложного искажения".
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