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Лапорта: Для меня очевидно, что Дембеле лучше Мбаппе
Менеджер высказался о своем полузащитнике, на фоне слухов об уходе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Усманом Дембеле в комментарии tv3cat. "Он хочет остаться и мы хотим его видеть в клубе", – заявил он.
Barça president Laporta: “I like Ousmane Dembélé, for me it’s clear: he’s better than Kylian Mbappé. He wants to stay and we want him to stay here”, he told @tv3cat. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2021
“It’s about his agents bringing proposals to the player, we want to show him it’s not just about money”.
"Мне нравится Усман Дембеле, для меня очевидно: он лучше чем Мбаппе. Он хочет остаться и мы хотим видеть его в клубе.
Агенты приносят ему предложения. Мы хотим показать ему, что дело не только в деньгах", – заявил президент.
Ранее сообщалось, что Усман Дембеле тянет с ответом на предложение "Барселоны" и клуб выставил ему ультиматум: 15 дней или трансфер.
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