Лапорта: Для меня очевидно, что Дембеле лучше Мбаппе

Президент "Барселоны" Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Усманом Дембеле в комментарии tv3cat. "Он хочет остаться и мы хотим его видеть в клубе", – заявил он.

Barça president Laporta: “I like Ousmane Dembélé, for me it’s clear: he’s better than Kylian Mbappé. He wants to stay and we want him to stay here”, he told @tv3cat. ???????? #FCB



“It’s about his agents bringing proposals to the player, we want to show him it’s not just about money”.