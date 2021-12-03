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Лапорта: Для меня очевидно, что Дембеле лучше Мбаппе

Испания
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Менеджер высказался о своем полузащитнике, на фоне слухов об уходе

Лапорта: Для меня очевидно, что Дембеле лучше Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Усманом Дембеле в комментарии tv3cat. "Он хочет остаться и мы хотим его видеть в клубе", – заявил он.

"Мне нравится Усман Дембеле, для меня очевидно: он лучше чем Мбаппе. Он хочет остаться и мы хотим видеть его в клубе.

Агенты приносят ему предложения. Мы хотим показать ему, что дело не только в деньгах", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле тянет с ответом на предложение "Барселоны" и клуб выставил ему ультиматум: 15 дней или трансфер.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Усман Дембеле
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