Примера. Гранада - Алавес 2:1. Фантастическое везение

Футбол порой не поддается никакой логике - и сегодня был именно такой случай.

По сути, "Гранаде" удались лишь стартовые 30 минут встречи, по ходу которых Пуэртас имел два голевых шанса, один из которых реализовал - смачно стрельнул из-за пределов штрафной под штангу. Особая благодарность арбитру, который не остановил игру секундой ранее и дал завершить атаку.

Примерно начиная с 40-й минуты "Гранада" только отбивалась. "Алавес" же не просто пристреливался, а раз за разом расстреливал ворота с убойных позиций, однако делал это фантастически неэффективно.

Мойя, например, махнул мимо мяча, оставшись без опеки на линии вратарской. Луис Риоха дважды пальнул мимо створа, стоя в 5-7 метрах от цели.

Точнее партнеров пробивал главный бомбардир "Алавеса" Хоселу, но его удары тащил Луиш Масимиану.

3 - Luis Abram ???????? has become the third Peruan player to score an own goal in #LaLiga this century after Santiago Acasiete & Miguel Rebosio (two, one of them just vs Alavés in April 2002). Quechua@alaveseng #GranadaAlaves pic.twitter.com/QgMwyozvYF