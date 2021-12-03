Примера. Гранада - Алавес 2:1. Фантастическое везение

Футбол порой не поддается никакой логике - и сегодня был именно такой случай.

По сути, "Гранаде" удались лишь стартовые 30 минут встречи, по ходу которых Пуэртас имел два голевых шанса, один из которых реализовал - смачно стрельнул из-за пределов штрафной под штангу. Особая благодарность арбитру, который не остановил игру секундой ранее и дал завершить атаку.

Примерно начиная с 40-й минуты "Гранада" только отбивалась. "Алавес" же не просто пристреливался, а раз за разом расстреливал ворота с убойных позиций, однако делал это фантастически неэффективно.

Мойя, например, махнул мимо мяча, оставшись без опеки на линии вратарской. Луис Риоха дважды пальнул мимо створа, стоя в 5-7 метрах от цели.

Точнее партнеров пробивал главный бомбардир "Алавеса" Хоселу, но его удары тащил Луиш Масимиану.

3 - Luis Abram ???????? has become the third Peruan player to score an own goal in #LaLiga this century after Santiago Acasiete & Miguel Rebosio (two, one of them just vs Alavés in April 2002). Quechua@alaveseng #GranadaAlaves pic.twitter.com/QgMwyozvYF — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2021

Развязка же наступила в концовке встречи. Сперва баски таки сравняли счет - энный кросс с фланга привел к результативной срезке в собственные ворота от Абрама.

Казалось бы, вот она, справедливость. Но проходит 6 минут - и Абрам уже у противоположных ворот головой пробил в штангу, и Ариас добил мяч в сетку. Это была единственная острая атака "Гранады" после перерыва!

Победа "Насридов" позволила им обойти "Алавес" и в таблице тоже - у "Гранады" 15 баллов и 15-я позиция; у басков - 14 и 16-я.

16-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Алавес" - 2:1

Голы: Пуэртас, 14, Ариас, 87 - Абрам, 81 (автогол)

"Гранада": Масимиану - Кини, Абрам, Торенте, Нева - Пуэртас (Ариас, 80), Милья (Мончу, 80), Гоналон, Эскудеро (Этеки, 61) - Суарес, Молина (Соро, 71)

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Хави Лопес - Понс (Силла, 78), Лум (Пина, 71), Мойя (Ману Гарсия, 57) - Эдгар Мендес (Пеллистри, 71), Хоселу, Риоха

Предупреждения: Абрам, 40, Этеки, 79 - Лагуардия, 45+1, Хави Лопес, 86