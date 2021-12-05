Рики Пуч: Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал

Молодой хавбек "Барселоны" Рики Пуч дал комментарий после поражения от "Бетиса" (0:1) в Ла Лиге:

"Футболист хочет играть. Счастлив, когда я выхожу на поле. Я снова чувствую себя футболистом. Посмотрим, какими будут результаты. Мы можем бороться за титул в Ла Лиге, а в среду мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов.

Во втором тайме у нас были явные моменты, поэтому из-за того, что упустили три очка, есть горький привкус. Нужно продолжать работать, другого выбора нет.

У нас есть три дня на восстановление. Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы выйдем в плей-офф", – сказал Пуч.