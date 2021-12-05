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Рики Пуч: Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал

Испания
(1 голосов)

Игрок хочет помочь своему клубу

Рики Пуч: Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал

Новина українською

Молодой хавбек "Барселоны" Рики Пуч дал комментарий после поражения от "Бетиса" (0:1) в Ла Лиге:

"Футболист хочет играть. Счастлив, когда я выхожу на поле. Я снова чувствую себя футболистом. Посмотрим, какими будут результаты. Мы можем бороться за титул в Ла Лиге, а в среду мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов.

Во втором тайме у нас были явные моменты, поэтому из-за того, что упустили три очка, есть горький привкус. Нужно продолжать работать, другого выбора нет.

У нас есть три дня на восстановление. Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы выйдем в плей-офф", – сказал Пуч.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Рики Пуч
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
05.12.2021 в 17:05
Та їхати можна за чим завгодно... Головне багато не привести.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 15:57
заднеприводные мадридасты... такие мадридасты.
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0
-1
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NORDOS
05.12.2021 в 15:27
ахахахах псевдоамериканцю, вилазь, сцикло, і свого оленя візьми
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 15:10
Лучше готовьтесь к матчу на выходных с Отсасуной. Там ваш финал)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
05.12.2021 в 15:19
Та що там готуватися..Вдінуть короткі спіднички і хопа: 8-2... А з Осасуною буде заруба. Битва за нічию!
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
05.12.2021 в 15:22
Вимагаю Монреальського Оленя в студію! Нехай він розкаже про хитрий план Переса!
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+1
-1


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