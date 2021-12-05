Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рики Пуч: Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал
Игрок хочет помочь своему клубу
Молодой хавбек "Барселоны" Рики Пуч дал комментарий после поражения от "Бетиса" (0:1) в Ла Лиге:
"Футболист хочет играть. Счастлив, когда я выхожу на поле. Я снова чувствую себя футболистом. Посмотрим, какими будут результаты. Мы можем бороться за титул в Ла Лиге, а в среду мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов.
Во втором тайме у нас были явные моменты, поэтому из-за того, что упустили три очка, есть горький привкус. Нужно продолжать работать, другого выбора нет.
У нас есть три дня на восстановление. Мы поедем в Мюнхен за победой. Это финал. Мы верим, мы вместе, и мы выйдем в плей-офф", – сказал Пуч.
Популярное сейчас
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Малиновский: Я остаюсь после тренировок, чтобы улучшить свой удар
- Разгром от Динамо, Малиновский с голом, смена лидера в АПЛ. Главные новости за 4 декабря
- Ливерпуль хочет подписать третьего бомбардира в истории Реала
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО