Испания
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У основного защитника Атлетико диагностирован перелом скулы
Сроки восстановления остаются неизвестными
Фото: soccernews.ru
Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько получил травму матче группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (3:1). У хорвата диагностирован перелом скуловой дуги, сообщает сайт мадридцев.
Футболисту потребуется операция. Сроки восстановления 29-летнего игрока не уточняются.
В нынешнем сезоне Врсалько провел девять матчей за "Атлетико" и забил один мяч.
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