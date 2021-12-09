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Реал уже зимой может подписать предварительный контракт с Рюдигером

Испания
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"Челси" с лета не вел переговоров о продлении контракта с защитником

Реал уже зимой может подписать предварительный контракт с Рюдигером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Челси" Антонио Рюдигер может летом перейти в "Реал". The Athletic сообщает, что лондонский клуб с августа не вел переговоров с немцем о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

В последний раз "Челси" предложил защитнику соглашение с зарплатой 140 тысяч фунтов в неделю (сейчас Рюдигер получает около 90 тысяч фунтов в неделю).

Футболист хотел бы зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю, но "Челси" не намерен предлагать ему зарплату выше той, что была озвучена в августе.

Сообщается, что в сложившейся ситуации "Реал" стал фаворитом на подписание контракта с Рюдигером на правах свободного агента. В мадридском клубе растет уверенность, что в январе с Антонио удастся подписать предварительное соглашение.

Также ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны "Баварии", которая готова платить ему больше, чем "Челси".

В этом сезоне 28-летний центральный защитник провел 20 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
theathletic.com

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