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Реал уже зимой может подписать предварительный контракт с Рюдигером
"Челси" с лета не вел переговоров о продлении контракта с защитником
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер может летом перейти в "Реал". The Athletic сообщает, что лондонский клуб с августа не вел переговоров с немцем о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.
В последний раз "Челси" предложил защитнику соглашение с зарплатой 140 тысяч фунтов в неделю (сейчас Рюдигер получает около 90 тысяч фунтов в неделю).
Футболист хотел бы зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю, но "Челси" не намерен предлагать ему зарплату выше той, что была озвучена в августе.
Сообщается, что в сложившейся ситуации "Реал" стал фаворитом на подписание контракта с Рюдигером на правах свободного агента. В мадридском клубе растет уверенность, что в январе с Антонио удастся подписать предварительное соглашение.
Также ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны "Баварии", которая готова платить ему больше, чем "Челси".
В этом сезоне 28-летний центральный защитник провел 20 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.
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