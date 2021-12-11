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Новый Суарес? Барселона хочет подписать молодого уругвайского форварда
Клуб сделает ставку на молодых игроков
Getty Images
"Барселона" активно интересуется нападающим сборной Уругвая и "Пеньяроля" Агустином Альваресом Мартинесом.
Функционеры клуба настаивают, что "Барсе" следует сделать ставку на молодежь, и это один из подходящих вариантов усиления атаки в этом ключе. Отмечается, что покупка Альвареса обойдется каталонцам в 12 млн евро.
В текущем сезоне 20-летний форвард забил 23 гола в 40 матчах за "Пеньяроль" в чемпионате Уругвая.
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Источник:Mundo Deportivo
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