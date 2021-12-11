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Новый Суарес? Барселона хочет подписать молодого уругвайского форварда

Испания
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Клуб сделает ставку на молодых игроков

Новый Суарес? Барселона хочет подписать молодого уругвайского форварда

Getty Images

Новина українською

"Барселона" активно интересуется нападающим сборной Уругвая и "Пеньяроля" Агустином Альваресом Мартинесом.

Функционеры клуба настаивают, что "Барсе" следует сделать ставку на молодежь, и это один из подходящих вариантов усиления атаки в этом ключе. Отмечается, что покупка Альвареса обойдется каталонцам в 12 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний форвард забил 23 гола в 40 матчах за "Пеньяроль" в чемпионате Уругвая.

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В статье: Барселона Пеньяроль (Уругвай) Национальная сборная Уругвая
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Источник:
Mundo Deportivo

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