Новый Суарес? Барселона хочет подписать молодого уругвайского форварда

"Барселона" активно интересуется нападающим сборной Уругвая и "Пеньяроля" Агустином Альваресом Мартинесом.

Функционеры клуба настаивают, что "Барсе" следует сделать ставку на молодежь, и это один из подходящих вариантов усиления атаки в этом ключе. Отмечается, что покупка Альвареса обойдется каталонцам в 12 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний форвард забил 23 гола в 40 матчах за "Пеньяроль" в чемпионате Уругвая.