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Источник: Холанд точно откажет Барсе, если клуб не попадет в ЛЧ
Фанатик ушастого просто не может без этого турнира
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд точно не перейдет в "Барселону", если клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает Diario Sport. "Сине-гранатовые" всерьез рассматривают возможность приобретения норвежца.
Для Холанда такой вариант привлекателен, так как он точно знает, что там будет главной звездой команды.
В клубе считают, что летом финансовое положение "Барселоны" будет гораздо лучше, чем сейчас.
Ранее сообщалось, что президент "сине-гранатовых" Лапорта встретился с агентом игрока Мино Райолой в Турине.
В этом сезоне норвежец провел 14 матчей за "Боруссию", забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в 150 миллионов евро.
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