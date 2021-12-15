  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Холанд точно откажет Барсе, если клуб не попадет в ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Холанд точно откажет Барсе, если клуб не попадет в ЛЧ

Испания
(1 голосов)

Фанатик ушастого просто не может без этого турнира

Источник: Холанд точно откажет Барсе, если клуб не попадет в ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд точно не перейдет в "Барселону", если клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, сообщает Diario Sport. "Сине-гранатовые" всерьез рассматривают возможность приобретения норвежца.

Для Холанда такой вариант привлекателен, так как он точно знает, что там будет главной звездой команды.

В клубе считают, что летом финансовое положение "Барселоны" будет гораздо лучше, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что президент "сине-гранатовых" Лапорта встретился с агентом игрока Мино Райолой в Турине.

Читайте такжеХави хочет видеть в Барселоне лидера Боруссии

В этом сезоне норвежец провел 14 матчей за "Боруссию", забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в 150 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Жоан Лапорта Барселона Мино Райола Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...