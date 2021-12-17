Источник: Райола предложил Лапорте Янузая. Недавно они встречались в Турине

Полузащитник "Реал Сосьедад" Аднан Янузай может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo. Мино Райола предложил услуги игрока президенту "сине-гранатовых" Жоану Лапорте.

Главному тренеру "Барсы" Хави сообщили о такой возможности. Сейчас он думает, нужен ли Янузай команде.

"Сосьедад" хочет продлить контракт с Янузаем, но в случае, если он откажется подписывать новый контракт, его могут продать в январе.

Срок действующего соглашения полузащитника с клубом истекает летом 2022 года.

Сообщалось, что "Барса" вмешалась в переговоры между Янузаем и "Сосьедадом" о новом контракте. Теперь игрок сомневается, что его стоит продлевать.

В этом сезоне Янузай выходил на поле в футболке "Сосьедада" на 24 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.