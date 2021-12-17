Кубок короля. Хетафе опозорился, Мальорка покуражилась, а Лебеденко вылетел

Сегодня прошла финальная часть матчей 2-го раунда Кубка короля. Эта стадия была разбита на три игровых дня - 14, 15 и 16 декабря. Позже в турнире стартуют лишь команды, которые в январе разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Атлетик".

Результаты остальных поединков 2-го раунда Кубка можете узнать здесь и здесь.

Максимально эпично съездил в гости к сопернику из третьего дивизиона "Хетафе" - удаление на 32-й минуте и итоговые 0:5 еще нескоро сотрутся из памяти. Впрочем, и в Ла Лиге дела у команды плохи, так что кое-какая логика есть.

Также выбыла из Кубка и "Гранада", которая даже в более-менее боевом составе не нашла аргументов против любителей из Андалусии.

"Валенсия" и "Бетис" пытались поберечь силы и использовать дублеров, но по итогу доигрались до дополнительного времени - хорошо хоть серий пенальти избежали. На жилах вырвали победы "Осасуна" и "Кадис", и лишь "Мальорка" из представителей Примеры прошлась по своему сопернику катком.

Напоследок отмечаем также вылет "Луго" нашего Ореста Лебеденко - украинец вышел в основе, но был заменен уже в перерыве.

"Льянера" (IV дивизион) - "Мальорка" - 0:6

Голы: Седлар, 50, 62, Мбула, 55, Гайя, 74, Льябрес, 78, Анхель, 87

"Арентейро" (IV) - "Валенсия" - 1:3

Голы: Магисано, 8, Муса, 1, Гильямон, 99, Вальехо, 113

"Талавера" (III) - "Бетис" - 2:4

Голы: Гонгора, 7 (с пенальти), Пералес, 89 - Иглесиас, 14, Хоакин, 61 (с пенальти), Лайнес, 116, Каналес, 119

"Аморебьета" (II) - "Альмерия" (II) - 1:2

Голы: Ороско, 56 - Садик, 24, Аппиа, 61

"Луго" (II) - "Мирандес" (II) - 1:2

Голы: Хоселу, 65 - Алехандро Маркес, 4, Родриго Рикельме, 82

"Манча Реаль" (IV) - "Гранада" - 1:0

Гол: Хосе Энрике, 21

"Альбасете" (III) - "Кадис" - 0:1

Гол: Андоне, 20

"Атлетико Балеарес" (III) - "Хетафе" - 5:0

Голы: Ортилья, 6, 44, Диони, 68, Манель Мартинес, 70, Винисиус Танг, 89

"Депортиво" (III) - "Осасуна" - 1:2

Голы: Карлос Донсель, 23 - Кике, 45+3, Будимир, 64