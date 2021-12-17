Бьелса – об анализе Барселоны Пепа: Гвардиола сказал, что я знаю о его команде больше, чем он сам

В Сети набирает популярность видео со спичем менеджера "Лидса" Марсело Бьелсы. Наставник вспомнил тактическую битву с Хосепом Гвардиолой, еще во времена своего испанского этапа с "Атлетиком".

"Когда я тренировал "Атлетик", мы играли в финале с "Барселоной". "Барселона" выиграла со счетом 3:0. И они проявили вежливость по отношению к нам, потому что после третьего гола бросили играть. Как вы можете себе представить, я был очень расстроен. После финального свистка я отправил Гвардиоле в качестве подарка свой анализ, выражая свое восхищение его командой. Пеп просмотрел материал и сказал мне: "Ты знаешь о "Барселоне" больше, чем я, Марсело".

???? Marcelo Bielsa: “When I coached Bilbao, we played Barcelona in the Copa Del Rey final and lost 3-0. I gave all the info I had on Barcelona to Pep Guardiola - he had a look at it and he told me 'you know more about Barcelona than me!'"pic.twitter.com/suDRi79cep — City Report (@cityreport_) December 14, 2021

В той кампании Бьелса вывел "Атлетик" в финал Лиги Европы и финал Кубка Испании, тем не менее, в обоих матчах его команда проиграла.