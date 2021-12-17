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Бьелса – об анализе Барселоны Пепа: Гвардиола сказал, что я знаю о его команде больше, чем он сам

Испания
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И такое бывает

Бьелса – об анализе Барселоны Пепа: Гвардиола сказал, что я знаю о его команде больше, чем он сам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Сети набирает популярность видео со спичем менеджера "Лидса" Марсело Бьелсы. Наставник вспомнил тактическую битву с Хосепом Гвардиолой, еще во времена своего испанского этапа с "Атлетиком".

"Когда я тренировал "Атлетик", мы играли в финале с "Барселоной". "Барселона" выиграла со счетом 3:0. И они проявили вежливость по отношению к нам, потому что после третьего гола бросили играть. Как вы можете себе представить, я был очень расстроен. После финального свистка я отправил Гвардиоле в качестве подарка свой анализ, выражая свое восхищение его командой. Пеп просмотрел материал и сказал мне: "Ты знаешь о "Барселоне" больше, чем я, Марсело".

В той кампании Бьелса вывел "Атлетик" в финал Лиги Европы и финал Кубка Испании, тем не менее, в обоих матчах его команда проиграла.

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса
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