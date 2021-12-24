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Обнародована дата презентации Феррана Торреса в Барселоне
Футболист в ближайшее время станет игроком "Барсы"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" в ближайшее время завершит трансфер нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.
По данным Mundo Deportivo, о переходе 21-летнего испанца будет объявлено в понедельник, 27 декабря. Официальная презентация игрока состоится на следующий день.
В настоящее время ведется подготовка к проведению мероприятия. Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "сине-гранатовым" в 55 миллионов евро плюс бонусы.
В этом сезоне Ферран провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.
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