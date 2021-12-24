Обнародована дата презентации Феррана Торреса в Барселоне

"Барселона" в ближайшее время завершит трансфер нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

По данным Mundo Deportivo, о переходе 21-летнего испанца будет объявлено в понедельник, 27 декабря. Официальная презентация игрока состоится на следующий день.

В настоящее время ведется подготовка к проведению мероприятия. Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "сине-гранатовым" в 55 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне Ферран провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.