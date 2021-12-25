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Барселона пытается избавиться от ненужного форварда
Игрок не поможет Хави
Фото: Официальный сайт Барселоны
Нидерландский нападающий "Барселоны" Люк де Йонг хочет остаться в клубе до конца срока своей аренды. Форвард не имеет желания уходить еще в одну аренду в "Кадис" зимой.
"Барса" с таким вариантом не согласна, поэтому 31-летний футболист попросил больше времени на принятие решения, чтобы его агенты подыскали более сильную команду. Клуб дал голландцу время до 31 декабря.
Добавим, Де Йонг уже уведомлен, что он больше не будет играть за "блауграну". Права на игрока до сих пор принадлежат "Севилье".
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