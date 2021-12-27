Холанд попросил Райолу организовать трансфер в Реал

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в "Реал", утверждает в интервью Джанлука Ди Марцио. "Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится", – приводит слова журналиста Wett Freunde.

– Как вы думаете, следующим шагом (Холанда) может стать Премьер-лига?

– Думаю, да, ведь Премьер-лига – это большой шаг для любого футболиста, который хочет стать одним из лучших форвардов мира. Но Холанду не очень нравится Премьер-лига, это не его мечта. Сейчас эта лига неидеальна.

Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится. Так что я думаю, что сейчас Ла Лига – это идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.

Не факт, что он сменит клуб летом. "Боруссия" думает, что правильным шагом для его карьеры стал бы еще один год в Германии.

Я не знаю, что Мино Райола думает об этом. Мне кажется, Райола хочет, чтобы он ушел из "Боруссии", так как после двух лет там ему важно найти новый вызов. Так что я думаю, что Райола попытается найти правильное решение.

"Реал" – это вариант. Даже если они точно подпишут Мбаппе, им бы хотелось иметь нескольких форвардов на будущее. Не знаю, получится ли у них.

Премьер-лига – точно мечта любого футболиста, но не Холанда. Это не первый выбор для него. Я не знаю, почему, ведь сейчас каждый игрок хочет оказаться в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".

Даже в прошлом году "Челси" пытался подписать его, но не получилось, потому что Холанд считает, что "Реал" или "Барселона" станут правильным шагом для него сейчас.

Заполучить его могут только "Реал" или "Барселона", потому что он не пойдет в "Атлетико" или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту попробовать организовать трансфер в "Реал". Если с ними не получится, то с "Барселоной". А уже потом – с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и так далее", – сказал Ди Марцио.

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за "Боруссию", забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость Эрлинга составляет 150 миллионов евро.