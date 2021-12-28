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У Дембеле недомогание. Педри, Фати и Депай тренировались в общей группе
Клуб опасается, что у француза коронавирус
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле пропустил тренировку команды из-за недомогания, сообщает Diario Sport. В то же время, к тренировкам вернулись сразу трое: Педри, Фати и Депай.
В данный момент в "Барселоне" выявлено 4 случая заражения коронавирусом, и клуб опасается, что Дембеле также мог заразиться.
Вместе с тем, сообщается, что Педри восстановился после травмы бедра и сможет сыграть против "Мальорки".
Депай и Фати также вернулись к тренировкам в общей группе, но их возвращение на поле в первом матче 2022 года маловероятно.
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