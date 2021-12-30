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Хави попросит руководство Барселоны подписать воспитанника Реала

Испания
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Специалист уже общался с футболистом

Хави попросит руководство Барселоны подписать воспитанника Реала

Tuttosport

Новина українською

Барселона" заинтересована в покупке форварда "Атлетико" Альваро Мораты, который выступает за "Ювентус" на правах аренды.

Главный тренер "сине-гранатовых" Хави лично попросил руководство клуба об этой сделке. Также 41-летний специалист уже обсудил с испанцем возможный переход, сообщает Marca.

Переговоры по нему будут вести не только "Атлетико" и "Барселона", но и "Ювентус", у которого есть право выкупа игрока. Пока неизвестно, какую позицию займет туринский клуб в переговорах. Напомним, что "Юве", как и "Барса", в последнее время испытывает серьезные финансовые трудности.

Мората является воспитанником "Реала". Он играл за мадридскую команду с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и выполнил два ассиста в 23 матчах за "Ювентус".

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В статье: Ювентус (Турин) Хави Эрнандес Барселона Альваро Мората
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
30.12.2021 в 14:57
Ну этот с радостью пойдет, нападающий по кличке Крыса. Вот только особого толку от него не будет, недаром он нигде основным игроком так и не стал, только всякой болтовней запомнился.
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