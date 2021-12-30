Хави попросит руководство Барселоны подписать воспитанника Реала

Барселона" заинтересована в покупке форварда "Атлетико" Альваро Мораты, который выступает за "Ювентус" на правах аренды.

Главный тренер "сине-гранатовых" Хави лично попросил руководство клуба об этой сделке. Также 41-летний специалист уже обсудил с испанцем возможный переход, сообщает Marca.

Переговоры по нему будут вести не только "Атлетико" и "Барселона", но и "Ювентус", у которого есть право выкупа игрока. Пока неизвестно, какую позицию займет туринский клуб в переговорах. Напомним, что "Юве", как и "Барса", в последнее время испытывает серьезные финансовые трудности.

Мората является воспитанником "Реала". Он играл за мадридскую команду с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В нынешнем сезоне нападающий забил семь мячей и выполнил два ассиста в 23 матчах за "Ювентус".