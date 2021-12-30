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Лунин не выйдет? Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус
В то же время заразился Лука Йович
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сообщил в своем твиттере, что сдал сегодня 2 негативных ПЦР-теста на коронавирус подряд. Бельгиец ожидает разрешения от местных властей сыграть 2 января с "Хетафе".
He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar ????????— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021
I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play ???????? pic.twitter.com/DwGDa4K98i
Также официальный сайт "Реала" сообщил, что Лука Йович сдал положительный тест на ковид.
Напомним, что вчера "Реал" сообщил, что Куртуа, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга сдали положительные тесты на коронавирус.
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