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Лунин не выйдет? Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус

Испания
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(1 голосов)

В то же время заразился Лука Йович

Лунин не выйдет? Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сообщил в своем твиттере, что сдал сегодня 2 негативных ПЦР-теста на коронавирус подряд. Бельгиец ожидает разрешения от местных властей сыграть 2 января с "Хетафе".

Также официальный сайт "Реала" сообщил, что Лука Йович сдал положительный тест на ковид.

Напомним, что вчера "Реал" сообщил, что Куртуа, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга сдали положительные тесты на коронавирус.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Лука Йович
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (11)
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kalan-86 (Анкара)
30.12.2021 в 20:39
Вот же назойливый червяк, этот Куртуа. Везде пролезет. Похоже, Лунину просто не судьба сыграть за Реал.
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Виктор 2209 (Мехико)
30.12.2021 в 20:33
Тот кто придумал эти тесты управляет всем абсолютно
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0
0
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Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:21
Что вам Лунин плохого сделал? Человек сейчас реабилитируется по плану, после перенесённого короновируса...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 20:38
Он уже несколько лет "реабилитируется"...
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 19:49
І Лунін такой маладой на бєлом конє впєрєді....
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 19:42
Как ранее и писали, что не с его счастьем!
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
30.12.2021 в 19:41
Лунин: не очень то и хотелось выходить:)))
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 19:40
Да, тут уже кто-то писал что с его то счастьем. Эх, Лунин, Лунин...
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2021 в 19:38
А хто це такий?
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 19:42
Твой кумир!
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
30.12.2021 в 19:22
Сейчас Лунин перед кубком опять сдаст положительный, и всё. Сезон можно считать окончен...
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+1
0


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