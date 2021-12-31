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Хуанми – игрок месяца в Ла Лиге. Больше него забил только Бензема

Испания
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3 гола за месяц и все топам: "Барсе", "Сосьедаду" и "Атлетику"

Хуанми – игрок месяца в Ла Лиге. Больше него забил только Бензема

Фото: twitter.com/RealBetis / Автор: неизвестен

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Ла Лига определила лучшего игрока по итогам декабря – им стал нападающий "Бетиса" Хуанми. На данный момент испанец второй бомбардир Примеры с 11 голами и самый результативный в "Бетикос".

Также Хуанми самый результативный нападающий Ла Лиги с испанским паспортом.

В декабре 28-летний нападающий забил в каждом матче чемпионата: по одному мячу "Барселоне", "Сосьедаду" и "Атлетику".

В этом сезоне Хуанми провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Примера Бетис (Севилья) Ла Лига Хуанми
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