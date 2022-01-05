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Анчелотти: Бэйл не чувствует себя хорошо, но он не травмирован. Нужно уважать частную жизнь человека

Испания
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Карло на связи

Анчелотти: Бэйл не чувствует себя хорошо, но он не травмирован. Нужно уважать частную жизнь человека

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил, почему валлийский футболист Гарет Бэйл не выходит на поле, хотя восстановился от повреждения еще в начале декабря. Напомним, в последний раз Бэйл играл за "Реал" в конце августа. Цитирует Анчелотти Marca.

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"Бэйл не чувствует себя хорошо, но он не травмирован. Он предан делу, потому что у него осталось полгода по контракту. Но он не чувствует себя хорошо или комфортно. Если он боится столкнуться с травмой, то мы должны это принять".

"Не публиковать новости о травмах – обычное дело, нужно уважать частную жизнь каждого человека. Мы надеемся, что он вернется к игре с "Валенсией" на этих выходных или к Суперкубку Испании в Саудовской Аравии".

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В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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