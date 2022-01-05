Анчелотти: Бэйл не чувствует себя хорошо, но он не травмирован. Нужно уважать частную жизнь человека

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил, почему валлийский футболист Гарет Бэйл не выходит на поле, хотя восстановился от повреждения еще в начале декабря. Напомним, в последний раз Бэйл играл за "Реал" в конце августа. Цитирует Анчелотти Marca.

"Бэйл не чувствует себя хорошо, но он не травмирован. Он предан делу, потому что у него осталось полгода по контракту. Но он не чувствует себя хорошо или комфортно. Если он боится столкнуться с травмой, то мы должны это принять".