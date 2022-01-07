Вечеринка Суареса, Гризманна и Фелиша. Райо Махадаонда – Атлетико 0:5. Обзор матча и видео голов

В матче 1/16 Кубка Испании "Райо Махадаонда" из Сегунды Б в своих домашних стенах принимала действующего чемпиона Примеры мадридский "Атлетико". Уже к концу первого тайма подопечные Диего Симеоне вели в 3 гола благодаря "автографам" Куньи, Лоди и Суареса. После перерыва, в частности, на 67-й минуте, Антуан Гризманн довел счет до разгрома, а за 10 минут до конца основного времени Жоау Фелиш завершил издевательство над аутсайдером.

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании между "Райо Махадаонда" и мадридским "Атлетико".

Мадрид. "Ванда Метрополитано".

"Райо Махадаонда" – "Атлетико" 0:5

Голы: Кунья (17), Лоди (26), Суарес (41), Гризманн (67), Фелиш (79)