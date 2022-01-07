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Кубок короля. Вылет Зозули, гол Милованова, разгром от Атлетико
Сегодня прошла вторая часть матчей 1/32 финала национального Кубка в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Первая часть матчей 1/32 финала Копа дель Рей была сыграна еще вчера - результаты вы можете увидеть здесь.
Отдельно отметим, что эту стадию не без проблем, но все же преодолели главные гранды Примеры - "Реал" обыграл "Алькояно" (3:1), а "Барселона" совершила камбэк на поле "Линарес Депортиво" (2:1).
"Атлетико" не стал брать пример с конкурентов, которые вчера хорошенько вспотели, и пешком разбил соперника из низшего дивизиона. Наконец прервал 12-матчевую голевую засуху Луис Суарес - это, наверное, главное событие матча. Ну и отмечаем возвращение в строй после травмы Антуана Гризманна - он тоже с голом.
Среди клубов Примеры еще две потери - вылетели кризисная "Осасуна" и - крайне неожиданно - "Вильярреал". Унаи Эмери дорого заплатил за ротацию состава. Мы же радуемся за украинских хихонцев Василия Кравца и, особенно, Богдана Милованова - на счету уроженца Луганска победный гол!
Жаль, Роман Зозуля почин молодого соотечественника не поддержал - экс-игрок сборной Украины вышел в старте "Фуэнлабрады" и безрезультатно отбегал 59 минут, а его команда уступила "Кадису".
"Фуэнлабрада" (ІІ дивизион) - "Кадис" - 0:1
Гол: Аларкон, 90+3
"Жирона" (II) - "Осасуна" - 1:0
Гол: Хунка, 6
"Спортинг Хихон" (ІІ) - "Вильярреал" - 2:1
Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 - Альбиоль, 48
"Сарагоса" (ІІ) - "Севилья" - 0:2
Голы: Кунде, 31, Рафа Мир, 69
"Манча Реал" (IV) - "Атлетик" - 0:2
Голы: Нико Уильямс, 20, 43
"Альмерия" (ІІ) - "Эльче" - 1:2
Голы: Рамазани, 42 - Пьятти, 52, Гути, 84
"Райо Махадонда" (III) - "Атлетико" - 0:5
Голы: Матеус Кунья, 17, Ренан Лоди, 26, Суарес, 41, Гризманн, 67, Жоау Феликс, 79
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