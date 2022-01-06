Гол украинца Милованова Вильярреалу вывел Спортинг в 1/8 финала кубка Испании - ВИДЕО

хе-хе , первый гол Хихона в ворота Вильяррела -наглядное пособие почему разыгрывать мяч через вратаря это больше плохо чем хорошо. Ну возьми, выбей в аут, и момент решен . Нет же, играет в поле и дарит возможность бить по пустым воротам. Вот сколько смотрю на эту новомодную тенденцию в виде вратаря, как полевого игрока, вот столько и не понимаю зачем изобретать себе такой геморрой на ровном месте