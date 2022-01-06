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  4. Гол украинца Милованова Вильярреалу вывел Спортинг в 1/8 финала кубка Испании - ВИДЕО
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Гол украинца Милованова Вильярреалу вывел Спортинг в 1/8 финала кубка Испании - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Второй гол украинского защитника в сезоне

Гол украинца Милованова Вильярреалу вывел Спортинг в 1/8 финала кубка Испании - ВИДЕО

realsporting.com

Новина українською

На неделе в Испании проходят матчи 1/16 финала национального Кубка.

Так, в четверг, 6 января в одном из этих поединков хихонский Спортинг принимал Вильярреал.

Гости первыми открыли счет, однако Спортинг сумел сравнять, а затем и вырвал победу.

Причем победный гол на 88-й минуте забил украинский защитник Богдан Милованов. 2:1, Спортинг идет дальше.

Ну и отметим, что это второй гол украинца за Спортинг в 17 матчах нынешнего сезона.

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В статье: Спортинг (Хихон) Вильярреал Богдан Милованов
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Комментарии (4)
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friday13 (Львів)
06.01.2022 в 23:15
давай богдан. нам правий захисник потрібен, як повітря
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football_soccer (Украина)
06.01.2022 в 22:48
хе-хе , первый гол Хихона в ворота Вильяррела -наглядное пособие почему разыгрывать мяч через вратаря это больше плохо чем хорошо. Ну возьми, выбей в аут, и момент решен . Нет же, играет в поле и дарит возможность бить по пустым воротам. Вот сколько смотрю на эту новомодную тенденцию в виде вратаря, как полевого игрока, вот столько и не понимаю зачем изобретать себе такой геморрой на ровном месте
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 22:46
Ух ты!
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Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2022 в 22:31
Неплохой игрок,может перейдёт в Ла лигу
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