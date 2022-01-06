Гол украинца Милованова Вильярреалу вывел Спортинг в 1/8 финала кубка Испании - ВИДЕО
Второй гол украинского защитника в сезоне
realsporting.com
На неделе в Испании проходят матчи 1/16 финала национального Кубка.
Так, в четверг, 6 января в одном из этих поединков хихонский Спортинг принимал Вильярреал.
Гости первыми открыли счет, однако Спортинг сумел сравнять, а затем и вырвал победу.
Причем победный гол на 88-й минуте забил украинский защитник Богдан Милованов. 2:1, Спортинг идет дальше.
Ну и отметим, что это второй гол украинца за Спортинг в 17 матчах нынешнего сезона.
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Комментарии (4)
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friday13 (Львів)
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football_soccer (Украина)
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Artemanat (Кривой Рог)
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