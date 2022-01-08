Хави: Наша первая цель - попадание в Лигу чемпионов

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий перед матчем 20-го тура Ла Лиги против "Гранады":

"После матча с "Баварией" мы стали лучше, и игроки лучше понимают идеи и модель. Надеюсь, мы обыграем "Реал" и выйдем в финал, это наша цель.

В данный момент мы думаем о "Гранаде" и готовимся к этой игре, не думая о "Реале". Мы поберегли Ансу Фати из-за его физической готовности, а не из-за "Реала". На наш состав влияют только травмы и другие потери. Я хочу, чтобы у "Барсы" была конкуренция, но у меня мало возможностей для выбора. Постепенно игроки возвращаются в состав.

Матч с "Гранадой" очень важен. Они в хорошей форме, как и мы. Мы разыграем три важнейших очка для выполнения первой цели – попадания в зону Лиги чемпионов", – сказал Хави.