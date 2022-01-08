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Гризманн: В Атлетико мне комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы

Испания
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Антуан счастлив в Мадриде

Гризманн: В Атлетико мне комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет своего будущего.

"Надеюсь, что пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований, я буду нужен "Атлетико".

Мне здесь комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы", – рассказал француз.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний нападающий принял участие в 21 матче, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
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