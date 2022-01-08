Гризманн: В Атлетико мне комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет своего будущего.

"Надеюсь, что пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований, я буду нужен "Атлетико".

Мне здесь комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы", – рассказал француз.