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Гризманн: В Атлетико мне комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы
Антуан счастлив в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился мыслями насчет своего будущего.
"Надеюсь, что пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований, я буду нужен "Атлетико".
Мне здесь комфортнее всего – я не хочу снова менять клубы", – рассказал француз.
В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний нападающий принял участие в 21 матче, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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