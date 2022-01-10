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Умтити пошел на 10% снижение зарплаты. Выплаты растянутся до 2026 года
Лапорта выкручивается как может
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Mundo Deportivo сообщает на сколько снизилась зарплата защитника "Барселоны" Самюэля Умтити по новому контракту. Теперь то, что футболист должен был получить до 2023 года, он получит к 2026-му.
Сама выплата будет меньше на 10%, чем предполагалось старым контрактом. Игрок пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по прежнему контракту за остававшиеся полтора года.
Это позволило сине-гранатовым вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у "Манчестер Сити" этой зимой.
Также теперь у сторон есть пункт, который позволяет до начала сезона-2023/24 как клубу, так и игроку разорвать контракт при условии выплаты оговоренной суммы.
Чемпион мира провел 1 матч за "Барселону" в этом сезоне. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 2 миллиона евро.
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