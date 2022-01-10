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Умтити пошел на 10% снижение зарплаты. Выплаты растянутся до 2026 года

Испания
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Лапорта выкручивается как может

Умтити пошел на 10% снижение зарплаты. Выплаты растянутся до 2026 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Mundo Deportivo сообщает на сколько снизилась зарплата защитника "Барселоны" Самюэля Умтити по новому контракту. Теперь то, что футболист должен был получить до 2023 года, он получит к 2026-му.

Сама выплата будет меньше на 10%, чем предполагалось старым контрактом. Игрок пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по прежнему контракту за остававшиеся полтора года.

Это позволило сине-гранатовым вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у "Манчестер Сити" этой зимой.

Также теперь у сторон есть пункт, который позволяет до начала сезона-2023/24 как клубу, так и игроку разорвать контракт при условии выплаты оговоренной суммы.

Чемпион мира провел 1 матч за "Барселону" в этом сезоне. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 2 миллиона евро.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
mundodeportivo.com

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