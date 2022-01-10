Умтити пошел на 10% снижение зарплаты. Выплаты растянутся до 2026 года

Mundo Deportivo сообщает на сколько снизилась зарплата защитника "Барселоны" Самюэля Умтити по новому контракту. Теперь то, что футболист должен был получить до 2023 года, он получит к 2026-му.

Сама выплата будет меньше на 10%, чем предполагалось старым контрактом. Игрок пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по прежнему контракту за остававшиеся полтора года.

Это позволило сине-гранатовым вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у "Манчестер Сити" этой зимой.

Также теперь у сторон есть пункт, который позволяет до начала сезона-2023/24 как клубу, так и игроку разорвать контракт при условии выплаты оговоренной суммы.

Чемпион мира провел 1 матч за "Барселону" в этом сезоне. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 2 миллиона евро.