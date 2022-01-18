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Умтити перенес операцию из-за перелома плюсневой кости
Француз пропустит около трех месяцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити успешно перенес операцию, сообщает клубный твиттер. Французу потребовалось хирургическое вмешательство из-за перелома плюсневой кости.
LATEST NEWS | @samumtiti has been successfully operated on for the fracture to the fifth metatarsal of his right foot by Dr. Antoni Dalmau, under the supervision of the Club's Medical Services.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2022
He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/P7TrkhLvnl
"Сине-гранатовые" сообщили, что игрок пропустит около трех месяцев.
В рамках текущего сезона 28-летний чемпион мира провел всего 1 матч за "Барселону".
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