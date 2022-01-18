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Умтити перенес операцию из-за перелома плюсневой кости

Испания
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Француз пропустит около трех месяцев

Умтити перенес операцию из-за перелома плюсневой кости

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити успешно перенес операцию, сообщает клубный твиттер. Французу потребовалось хирургическое вмешательство из-за перелома плюсневой кости.

"Сине-гранатовые" сообщили, что игрок пропустит около трех месяцев.

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В рамках текущего сезона 28-летний чемпион мира провел всего 1 матч за "Барселону".

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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