  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В ожидании выхода Лунина. Эльче – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ожидании выхода Лунина. Эльче – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

В ожидании выхода Лунина. Эльче – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Испании между "Эльче" и мадридским "Реалом".

Читайте такжеЛунин снова выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Эльче

Сражение за выход в следующий раунд соревнования. Карло Анчелотти сообщил, что Тибо Куртуа получил небольшое повреждение. Поэтому почти наверняка мы увидим в воротах "меренг" украинского голкипера Андрея Лунина. Отстоит ли наш парень на ноль? Сколько голов забьет фаворит? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 20 января – в 19:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...