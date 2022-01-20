В ожидании выхода Лунина. Эльче – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Испании между "Эльче" и мадридским "Реалом".

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Сражение за выход в следующий раунд соревнования. Карло Анчелотти сообщил, что Тибо Куртуа получил небольшое повреждение. Поэтому почти наверняка мы увидим в воротах "меренг" украинского голкипера Андрея Лунина. Отстоит ли наш парень на ноль? Сколько голов забьет фаворит? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 20 января – в 19:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский