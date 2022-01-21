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Примера. Эспаньол - Бетис 1:4. Сбитые летчики не такие уж и сбитые

Испания
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Команда Пеллегрини рвется в ЛЧ

Примера. Эспаньол - Бетис 1:4. Сбитые летчики не такие уж и сбитые

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" определенно показывает самый симпатичный футбол среди всех претендентов на третье место в Ла Лиге в новом году. Голы, передачи, оборона - все есть у команды Пеллегрини, которую перед стартом сезона СМИ определяли в середняки.

"Эспаньол" сегодня по полной ощутил мощь севильского "середняка". "Попугаям" повезло открыть счет вторым ударом в матче - де Томас в касание замкнул прострел с фланга. Но что дальше?

Дальше на поле был только "Бетис", который своим прессингом и движением мяча вдавливал "Эспаньол" в его же штрафную. Алейш Видаль дрогнул первым и привез пенальти - так счет стал равным.

Классная подача Фекира с углового на Гвидо Родригеса - и вот "Бетис" уже впереди, а хозяева просто не знают, что делать и куда бежать.

Второй тайм лишь подчеркнул явное превосходство "Бетикос", которые играли и забивали в свое удовольствие. Борха оформил дубль, продавив защитника - это 7-й гол Панды в 9-ти последних встречах во всех турнирах.

Еще один мяч забил вышедший на замену Виллиан Жозе - ему красиво ассистировал Фекир, а началось все с блестящего перехвата от Карвалью.

Все эти парни - и Фекир, и Карвалью, и Каналес, и Тельо, и отсутствовавший сегодня Бельерин, да и сам тренер Пеллегрини в разное время считались топами, но не оправдали ожиданий. Тем не менее, собравшись вместе, они показывают, что их списали зря. В таблице "Бетис" уверенно третий с 40 очками; у "Эспаньола" - 27 баллов и 11-я позиция.

22-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Бетис" - 1:4

Голы: де Томас, 14 - Борха Иглесиас, 31 (с пенальти), 53, Гвидо Родригес, 36, Виллиан Жозе, 76

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Серхи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса - Морланес (Баре, 69), Дардер - Видаль (Эмбарба, 61), Мелендо (Морон, 61), Пуадо (Вильена, 84) - де Томас

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья (Камараса, 84), Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Виктор Руис, 84) - Каналес (Гуардадо, 84), Фекир, Хуанми (Тельо, 59) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 74)

Предупреждения: Морланес, 60, де Томас, 79 - Песселья, 32, Хуанми, 43, Борха Иглесиас, 65, Карвалью, 79

Удаление: де Томас, 81

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В статье: Бетис (Севилья) Эспаньол (Барселона)
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