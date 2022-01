Примера. Эспаньол - Бетис 1:4. Сбитые летчики не такие уж и сбитые

"Бетис" определенно показывает самый симпатичный футбол среди всех претендентов на третье место в Ла Лиге в новом году. Голы, передачи, оборона - все есть у команды Пеллегрини, которую перед стартом сезона СМИ определяли в середняки.

"Эспаньол" сегодня по полной ощутил мощь севильского "середняка". "Попугаям" повезло открыть счет вторым ударом в матче - де Томас в касание замкнул прострел с фланга. Но что дальше?

Дальше на поле был только "Бетис", который своим прессингом и движением мяча вдавливал "Эспаньол" в его же штрафную. Алейш Видаль дрогнул первым и привез пенальти - так счет стал равным.

Классная подача Фекира с углового на Гвидо Родригеса - и вот "Бетис" уже впереди, а хозяева просто не знают, что делать и куда бежать.

Второй тайм лишь подчеркнул явное превосходство "Бетикос", которые играли и забивали в свое удовольствие. Борха оформил дубль, продавив защитника - это 7-й гол Панды в 9-ти последних встречах во всех турнирах.

Еще один мяч забил вышедший на замену Виллиан Жозе - ему красиво ассистировал Фекир, а началось все с блестящего перехвата от Карвалью.

Name a better duo in world football right now than Nabil Fekir and Sergio Canales



