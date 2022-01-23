Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - после 2:2 с Эльче: Если бы мы действовали удачнее, то победили бы
Коуч знает, где команда совершила ошибки
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 22-го тура Ла Лиги против "Эльче" (2:2):
"Это была проигранная игра, потому что в первом тайме все пошло не так. У нас было много моментов. Обычно такие матчи заканчиваются поражением. Сегодняшний результат высоко говорит о команде.
Они забили после навеса. При втором пропущенном мяче мы могли обороняться более компактно. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны. Многое стоит обдумать. Если бы мы действовали удачнее, то победили бы.
Сейчас у нас будет пауза. Во всех трех турнирах мы в хорошем положении. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная часть сезона.
Конечно, все зависит от характеристик нападающих. У нас нет форвардов, которые могут эффективно играть головой. Милитао забил, и это лучший футболиста "Реала" по игре головой", – сказал Анчелотти.
Популярное сейчас
- Шевченко согласился возглавить сборную Польши
- Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу
- Ингулец официально представил бразильца и нидерландца
- Лунин в тройке худших игроков основы Реала в матче с Эльче по оценкам SofaScore
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Новости по теме
- 18:00 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.01.2022
- 10:33 Зарубежные Мистика. В матче Эльче – Реал арбитр показал Кроосу желтую, но немец даже не дотронулся до оппонента
- 06:35 Украинские Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января