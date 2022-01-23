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Анчелотти - после 2:2 с Эльче: Если бы мы действовали удачнее, то победили бы

Испания
(1 голосов)

Коуч знает, где команда совершила ошибки

Анчелотти - после 2:2 с Эльче: Если бы мы действовали удачнее, то победили бы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 22-го тура Ла Лиги против "Эльче" (2:2):

"Это была проигранная игра, потому что в первом тайме все пошло не так. У нас было много моментов. Обычно такие матчи заканчиваются поражением. Сегодняшний результат высоко говорит о команде.

Они забили после навеса. При втором пропущенном мяче мы могли обороняться более компактно. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны. Многое стоит обдумать. Если бы мы действовали удачнее, то победили бы.

Сейчас у нас будет пауза. Во всех трех турнирах мы в хорошем положении. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная часть сезона.

Конечно, все зависит от характеристик нападающих. У нас нет форвардов, которые могут эффективно играть головой. Милитао забил, и это лучший футболиста "Реала" по игре головой", – сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эльче
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Источник:
Bernabeu Digital

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 20:43
Папа,давай вже молодь підтягуй,бо далі будє біда,коли стара гвардія "підсідати" почне...
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