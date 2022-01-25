Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус, пишет официальный сайт клуба. Теперь игрок отправлен на карантин.

6 февраля "Атлетико" на выезде сыграет против "Барселоны" в рамках чемпионата Испании. Облак в этом сезоне провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах.

За "Атлетико" он выступает с 2014 года. На его счету 249 матчей за клуб, в которых он пропустил 170 мячей.