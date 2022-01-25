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Араухо отказался продлевать контракт с Барселоной
Защитник недоволен предложенными условиями
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Рональд Араухо пока отказывается продлевать контракт с "Барселоной", сообщает Sport.es.
Араухо недоволен предложенными условиями и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к компромиссу.
Действующий контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка матчей за сине-гранатовых, отличившись двумя голами.
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Комментарии (3)
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NORDOS
25.01.2022 в 17:48
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
25.01.2022 в 17:36
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2022 в 17:34
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