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Араухо отказался продлевать контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Защитник недоволен предложенными условиями

Араухо отказался продлевать контракт с Барселоной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник Рональд Араухо пока отказывается продлевать контракт с "Барселоной", сообщает Sport.es.

Араухо недоволен предложенными условиями и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к компромиссу.

Действующий контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка матчей за сине-гранатовых, отличившись двумя голами.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (3)
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NORDOS
25.01.2022 в 17:48
в араухи хороша швидкість як для захистника його габаритів. йому варто змінити клуб, бо грати з захисті де є піке та ще за копійки, що пропонують хитрі дєлкі в барсі, - це тупо
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
25.01.2022 в 17:36
Козлюк
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2022 в 17:34
Зрозуміло))).
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