Официально: Адама Траоре - игрок Барселоны

Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал игроком каталонской "Барселоны". Клуб Хави взял игрока в аренду на полгода с правом выкупа за 30 млн евро летом.

Ранее стало известно, что "блауграна" будет полностью выплачивать футболисту зарплату во время аренды. Право выкупа при этом - необязательное.

Адама является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду "сине-гранатовых" четыре матча и забив один гол.

Позже испанец перешел в "Мидлсбро", а затем - в "Вулверхэмптон". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 млн. евро.

За несколько минут до официального сообщения о переходе, "Барса" опубликовала в Твиттере ребус, в котором зашифровано имя и фамилия футболиста: