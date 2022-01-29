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Официально: Адама Траоре - игрок Барселоны

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа

Официально: Адама Траоре - игрок Барселоны

Твиттер "Барселоны"

Новина українською

Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал игроком каталонской "Барселоны". Клуб Хави взял игрока в аренду на полгода с правом выкупа за 30 млн евро летом.

Ранее стало известно, что "блауграна" будет полностью выплачивать футболисту зарплату во время аренды. Право выкупа при этом - необязательное.

Адама является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду "сине-гранатовых" четыре матча и забив один гол.

Позже испанец перешел в "Мидлсбро", а затем - в "Вулверхэмптон". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 млн. евро.

За несколько минут до официального сообщения о переходе, "Барса" опубликовала в Твиттере ребус, в котором зашифровано имя и фамилия футболиста:

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
29.01.2022 в 22:08
Барселонский менеджмент, бессмысленный и беспощадный.
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+1
0
football_soccer (Украина)
29.01.2022 в 22:07
Вы учитывайте тот момент, когда Барса он него избавилась,он был обычным загорелым бегунком ,без особого видения поля и технического оснащения. Раскачался он уже в Англии. Это он сейчас за счёт физики прокидывает мяч мимо соперников и оббегает их , но толку ? Сколько он результативных действий делает? Вопрос только , зачем действительно они его возвращают? Он как не умел играть в комбинационный футбол,так и не умеет.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
29.01.2022 в 22:11
Всё зависит от финансов, точнее от их отсутствия в Барселоне. Просто приходится учиться жить по средствам, И, скорее всего, комбинационный футбол - уже не фишка Барселоны на ближайшую перспективу.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.01.2022 в 21:55
Отдать талантливого воспитанника за 10 млн, а потом через 7 лет покупать его за 30 млн. нормас так. менеджмент
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+2
0
Gafan777 (Каменка)
29.01.2022 в 21:36
крутий гравець
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0
0
Algrab (Костопiль)
29.01.2022 в 21:25
Стероїдний качок. Через півроку дисваліфікують за допінг...
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+2
0
Dr. House (Поділля)
29.01.2022 в 21:11
Расист -Барсодрочиус уже приготовил рогатку для самострела
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+3
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2022 в 21:10
Це треба ж було свого вихованця за безцінь віддати, щоб зараз його арендовувати і за 30 лямів викуповувати. Просто геніально. Зате понабирали Артурів, П'янічей, Коутінь із Умтітіннями і Дембеліннями за шалені гроші і ніяк здихатися не можуть назавжди
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+3
0


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