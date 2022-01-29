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Официально: Адама Траоре - игрок Барселоны
Аренда с правом выкупа
Твиттер "Барселоны"
Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал игроком каталонской "Барселоны". Клуб Хави взял игрока в аренду на полгода с правом выкупа за 30 млн евро летом.
Ранее стало известно, что "блауграна" будет полностью выплачивать футболисту зарплату во время аренды. Право выкупа при этом - необязательное.
Адама является воспитанником "Барселоны". Он находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду "сине-гранатовых" четыре матча и забив один гол.
Позже испанец перешел в "Мидлсбро", а затем - в "Вулверхэмптон". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 млн. евро.
За несколько минут до официального сообщения о переходе, "Барса" опубликовала в Твиттере ребус, в котором зашифровано имя и фамилия футболиста:
???? Use all letters! pic.twitter.com/hXF8iAtfpE— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2022
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