Адама Траоре: Я очень рад вернуться в Барсу спустя столько лет

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Адама Траоре прокомментировал свой переход в стан "сине-гранатовых" из "Вулверхэмптона".

"Я очень рад вернуться спустя столько лет, для меня это особенный момент. Здесь я рос и возвращаюсь теперь к семье и друзьям. И то, насколько я рад, я бы хотел показать на поле", – рассказал испанец.