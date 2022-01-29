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Адама Траоре: Я очень рад вернуться в Барсу спустя столько лет

Испания
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Испанец рад переходу в стан каталонцев

Адама Траоре: Я очень рад вернуться в Барсу спустя столько лет

Marca / Автор неизвестен

Новина українською

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Адама Траоре прокомментировал свой переход в стан "сине-гранатовых" из "Вулверхэмптона".

"Я очень рад вернуться спустя столько лет, для меня это особенный момент. Здесь я рос и возвращаюсь теперь к семье и друзьям. И то, насколько я рад, я бы хотел показать на поле", – рассказал испанец.

"Блаугарна" у "волков" взяла 26-летнего Траоре в аренду с правом выкупа.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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Источник:
Marca

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