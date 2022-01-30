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Адама Траоре: Я буду выкладываться на сто процентов. Постараюсь дать максимальный результат
Игрок очень мотивирован
Marca / Автор неизвестен
Вингер Адама Траоре поделился впечатлениями после перехода из "Вулверхэмптона" в "Барселону" на правах аренды:
"Я вернулся. Самое главное сейчас – поговорить с тренером и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как игрок.
Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Постараюсь выложиться по полной.
Моя цель – работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Адама, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у отличного тренера, который много чего выиграл и является легендой.
Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле", – сказал Траоре.
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