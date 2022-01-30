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Адама Траоре: Я буду выкладываться на сто процентов. Постараюсь дать максимальный результат

Испания
(1 голосов)

Игрок очень мотивирован

Адама Траоре: Я буду выкладываться на сто процентов. Постараюсь дать максимальный результат

Marca / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер Адама Траоре поделился впечатлениями после перехода из "Вулверхэмптона" в "Барселону" на правах аренды:

"Я вернулся. Самое главное сейчас – поговорить с тренером и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как игрок.

Тот, кто видел меня в молодежной команде, знает, как я играю. Постараюсь дать максимальный результат. Постараюсь выложиться по полной.

Моя цель – работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Адама, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у отличного тренера, который много чего выиграл и является легендой.

Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле", – сказал Траоре.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
30.01.2022 в 18:10
Где-то и когда-то мы уже это слышали...
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.01.2022 в 18:23
Был бы Месси в команде, ещё бы и не такое услышали.)
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
30.01.2022 в 18:40
Два дебіла- це сила...
0
-1


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