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Защитник Барселоны Клеман Ленгле получил травму
Он не сможет помочь своей команде в предстоящем матче
Фото: Твиттер Барселоны
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле травмировал ногу, пишет пресс-служба клуба.
После обследования у 26-летнего француза было обнаружено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления в данный момент пока неизвестны.
В сезоне-2021/22 Лангле провел 16 матчей за "Барселону", на его счету 1 результативная передача.
❗ COMUNICADO MÉDICO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2022
Las pruebas realizadas esta mañana al jugador del primer equipo Clément Lenglet han mostrado que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/phsWJDzTIe
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