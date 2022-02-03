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Защитник Барселоны Клеман Ленгле получил травму

Испания
(1 голосов)

Он не сможет помочь своей команде в предстоящем матче

Защитник Барселоны Клеман Ленгле получил травму

Фото: Твиттер Барселоны

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Защитник "Барселоны" Клеман Лангле травмировал ногу, пишет пресс-служба клуба.

После обследования у 26-летнего француза было обнаружено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления в данный момент пока неизвестны.

В сезоне-2021/22 Лангле провел 16 матчей за "Барселону", на его счету 1 результативная передача.

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В статье: Барселона Клеман Ленгле
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