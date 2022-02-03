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Кубок короля. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Моменты - ничто, реализация - все

Испания
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Разгром при почти равной игре

Кубок короля. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Моменты - ничто, реализация - все

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

Если вкратце, то целых 60 минут мы наблюдали равный, обоюдоострый футбол, но одни свои шансы реализовали, а другие - нет.

"Бетис" открыл счет после того, как Карвалью на фланге продавил Гевару и выложил мяч на ногу свободному Хуанми.

У "Ла Реала" хватало шансов отыграться. Ле Норманн после углового головой пробил в штангу; Янузай так и вовсе забил гол, но мяч отменили из-за микроскопического офсайда - не более пары десятков сантиметров.

"Бетис" отвечал в контратаках - спасибо Фекиру; и все же "Сосьедад" обязан был сравнивать счет в начале второй половины, когда Исак расстреливал почти пустые ворота. Как Руи Силва достал мяч - это какая-то фантастика.

После подвига голкипера игра больше не была прежней. "Ла Реал", такое ощущение, понял, что его усилия тщетны и сдался; "Бетис" же перешел в наступление и в следующие 15 минут забил дважды. Первый гол Хуанми судьи не засчитали из-за офсайда, а вот второй - после кросса Морено - сделал счет 0:2.

К тому времени, когда "Бетис" забивал 3-й и 4-й голы, хозяева уже и не дергались. На "Аноэте" стояла гробовая тишина.

Больно для басков, но это футбол - здесь все решают голы. "Бетису" они удаются лучше. В 33 матчах текущего сезона он забил 70 раз - чаще в Испании отличается только мадридский "Реал" (71).

1/4 финала Кубка. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Руибаль, 87

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норманн, Муньос - Гевара (Субименди, 46), Мерино - Янузай (Серлот, 73), Давид Сильва (Рафинья, 73), Оярсабаль - Исак (Порту, 84)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено - Эдгар Гонсалес, Карвалью - Каналес (Родри, 88), Фекир (Хоакин, 88), Хуанми (Руибаль, 77) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66)

Предупреждение: Бартра, 38

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья)
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