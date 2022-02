Кубок короля. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Моменты - ничто, реализация - все

Если вкратце, то целых 60 минут мы наблюдали равный, обоюдоострый футбол, но одни свои шансы реализовали, а другие - нет.

"Бетис" открыл счет после того, как Карвалью на фланге продавил Гевару и выложил мяч на ногу свободному Хуанми.

У "Ла Реала" хватало шансов отыграться. Ле Норманн после углового головой пробил в штангу; Янузай так и вовсе забил гол, но мяч отменили из-за микроскопического офсайда - не более пары десятков сантиметров.

15 - Juanmi ???????? has scored 15 goals for @RealBetis_en in all competitions this term, more than any other campaign in his Top-Flight career (13 seasons), alongside the 2016/17 season for Real Sociedad (15). Apologies #CopaDelRey #RealSociedadvsRealBetis pic.twitter.com/5EQnsfQ44E

"Бетис" отвечал в контратаках - спасибо Фекиру; и все же "Сосьедад" обязан был сравнивать счет в начале второй половины, когда Исак расстреливал почти пустые ворота. Как Руи Силва достал мяч - это какая-то фантастика.

После подвига голкипера игра больше не была прежней. "Ла Реал", такое ощущение, понял, что его усилия тщетны и сдался; "Бетис" же перешел в наступление и в следующие 15 минут забил дважды. Первый гол Хуанми судьи не засчитали из-за офсайда, а вот второй - после кросса Морено - сделал счет 0:2.

К тому времени, когда "Бетис" забивал 3-й и 4-й голы, хозяева уже и не дергались. На "Аноэте" стояла гробовая тишина.

0-4 – @RealBetis_en have made two away wins by at least four goals margin in the same Copa del Rey season for the first time in their history, being this 0-4 score their biggest away win in the competition against Primera División opponent. Poker. pic.twitter.com/zJNHEmgfWN