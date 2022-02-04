Барселона может продать права на название стадиона Камп Ноу Spotify

"Барселона" ведет переговоры со Spotify, чтобы шведский музыкальный и подкаст-сервис стал титульным спонсором клуба, сообщает ESPN. Каталонцы будут получать со сделки 57 миллионов евро в год.

Основным пунктом соглашение будет владение Spotify правами на название "Камп Ноу". Название появится на футболках каталонского клуба, тренировочной форме и рядом с "Камп Ноу".

Партнерство клуба с Rakuten, которое длится с 2017 года, истекает летом. Титульным спонсором тренировочного комплекта клуба в том же году стал Beko.

Изначально клуб получал от Rakuten 60 миллионов евро, но контракт зависел от выступлений команды. Сообщается, что к 2022 году прибыль сократилась вдвое.

От сотрудничества с Beko каталонцы получили около 57 миллионов за весь период.

Напомним, что раньше никто не владел правами на название "Камп Ноу", но Жоан Лапорта заявил, что клуб готов изменить это, чтобы помочь профинансировать реконструкцию стадиона, стоимостью 1,5 миллиарда евро.