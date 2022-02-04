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Барселона может продать права на название стадиона Камп Ноу Spotify

Испания
(1 голосов)

Контракт с Rakuten истекает этим летом

Барселона может продать права на название стадиона Камп Ноу Spotify

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" ведет переговоры со Spotify, чтобы шведский музыкальный и подкаст-сервис стал титульным спонсором клуба, сообщает ESPN. Каталонцы будут получать со сделки 57 миллионов евро в год.

Основным пунктом соглашение будет владение Spotify правами на название "Камп Ноу". Название появится на футболках каталонского клуба, тренировочной форме и рядом с "Камп Ноу".

Партнерство клуба с Rakuten, которое длится с 2017 года, истекает летом. Титульным спонсором тренировочного комплекта клуба в том же году стал Beko.

Изначально клуб получал от Rakuten 60 миллионов евро, но контракт зависел от выступлений команды. Сообщается, что к 2022 году прибыль сократилась вдвое.

От сотрудничества с Beko каталонцы получили около 57 миллионов за весь период.

Напомним, что раньше никто не владел правами на название "Камп Ноу", но Жоан Лапорта заявил, что клуб готов изменить это, чтобы помочь профинансировать реконструкцию стадиона, стоимостью 1,5 миллиарда евро.

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В статье: Барселона Камп Ноу Beko Rakuten Spotify
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Источник:
espn.com

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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
04.02.2022 в 20:05
Пропоную з метою поповнення бюджету барсілони продати в рабство Барселоха, Мес Песа та Алканавта....
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.02.2022 в 19:56
Да ну. Оставьте в покое старый, добрый Камп Ноу.
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