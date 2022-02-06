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Лапорта: Раз придется платить Дембеле до 30 июня, считаем логичным, что его надо использовать на поле
Президент каталонцев о ситуации с французом
В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" дома побеждает мадридский "Атлетико" - 3:1 (второй тайм).
Вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле начал эту игру на скамейке запасных.
Президент "Барсы" Жоан Лапорта перед матчем прокомментировал ситуацию вокруг 24-летнего француза.
"Раз нам придется платить Дембеле до 30 июня, мы считаем логичным то, что Хави говорит насчет его использования. Давайте надеяться на то, что он будет вести себя как профессионал, чтобы мы в конце сезона могли оценить решение задействовать его как верное", – сказал Лапорта.
В текущем сезоне во всех турнирах Дембеле принял участие в 11 поединках, забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.
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