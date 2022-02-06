  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Раз придется платить Дембеле до 30 июня, считаем логичным, что его надо использовать на поле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Раз придется платить Дембеле до 30 июня, считаем логичным, что его надо использовать на поле

Испания
(1 голосов)

Президент каталонцев о ситуации с французом

Лапорта: Раз придется платить Дембеле до 30 июня, считаем логичным, что его надо использовать на поле

Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" дома побеждает мадридский "Атлетико" - 3:1 (второй тайм).

Вингер "сине-гранатовых" Усман Дембеле начал эту игру на скамейке запасных.

Президент "Барсы" Жоан Лапорта перед матчем прокомментировал ситуацию вокруг 24-летнего француза.

"Раз нам придется платить Дембеле до 30 июня, мы считаем логичным то, что Хави говорит насчет его использования. Давайте надеяться на то, что он будет вести себя как профессионал, чтобы мы в конце сезона могли оценить решение задействовать его как верное", – сказал Лапорта.

В текущем сезоне во всех турнирах Дембеле принял участие в 11 поединках, забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...