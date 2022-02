Примера. Вильярреал прервал победную серию Бетиса, Валенсия без лидеров засушила Ла Реал

Команды взяли по одному очку, но "Ла Реал" играл основой, а вот "Валенсия" дала отдохнуть лидерам - Солеру и Гедешу - перед полуфиналом Кубка. Разницу чувствуете?

В целом матч получился равным и довольно стерильным. "Ла Реал" привычно больше владел мячом, но дивидендов особых это не приносило.

Самый опасный удар у гостей нанес Рубен Ле Норманн после подачи со штрафного, но на месте был Мамардашвили. Также запомнилась попытка Оярсабаля с разворота - чуть выше девятки.

"Валенсия" отвечала контратаками, используя пространство за спинами баскских защитников, но выудить голы из правильной тактики не позволила отличная игра Ремиро. После перерыва вратарь "Сосьедада" потащил удары в упор от Макси Гомеса и Брайана Хиля.

0 – Valencia have drawn their first LaLiga game nil-nil at Mestalla since March 2019 against Getafe with José Bordalás as the Madrilean side boss. Remember. pic.twitter.com/gn6NqwpeEd

Надо "Ла Реалу" что-то делать с обороной - каждый раз вратарь так выручать не сможет. Между тем, в таблице дела у басков все ухудшаются - уже 7-е место и 35 очков.

Для "Валенсии" же в свете полуфинала Кубка Ла Лига временно (?) отходит на второй план. В таблице она пока 11-я с 30 баллами.

23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Фулькье, Кюмарт (Рачич, 70), Москера (Солер, 46), Гайя - Муса (Дуро, 80), Гильямон, Мориба (Гедеш, 70) - Макси Гомес (Маркос Андре, 81), Хиль

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 90+2), Ле Норманн, Субельдия (Элустондо, 64), Рико - Рафинья (Давид Сильва, 73), Субименди, Мерино - Порту (Янузай, 73), Серлот (Исак, 64), Оярсабаль

Предупреждения: Москера, 26, Мориба, 37, Гильямон, 79, Рачич, 89 - Субименди, 31, Субельдия, 50

Качественный, эмоциональный поединок почти без голевых шансов - это если вкратце.

Чувствовалось, что на кону для обеих команд стоит многое. Отсюда и "перестраховочные" передачи, не позволявшие как следует разогнать атаки.

"Бетис" больше владел мячом, но кроме пары попыток Фекира и удара Хуанми из офсайда ничего не создал. "Вильярреал" защищался грамотно, ждал своего шанса и таки дождался - Пау Торрес выиграл верх после углового.

К тому времени Унаи Эмери пришлось заменить Жерара Морено - у лидера "Подводников" рецидив травмы, и это ужасная новость для команды в преддверии 1/8 финала ЛЧ против "Ювентуса".

8 - @VillarrealCFen have won eight games vs Real Betis in #LaLiga, more than any other team in the competition since the last Andalusian promotion in 2016/17 season (eight level with Barcelona). Bugaboo#RealBetisVillarreal pic.twitter.com/UzVsHBWDbt