Барселона отрицает, что специально вырезала приветствие Хави с Дембеле

"Барселона" отреагировала на критику в соцсетях по поводу видео из раздевалки команды после игры с "Атлетико" (4:2), сообщает Marca. Фанаты считают, что клуб специально вырезал Усмана Дембеле из итогового ролика.

В ролике главный тренер сине-гранатовых Хави поочередно поздравляет с победой футболистов и сотрудников команды.

В каталонском клубе опровергли, что момент приветствия Хави с Дембеле был вырезан из окончательной версии видео. Эпизод не попал в ролик потому, что съемка началась уже после того, как тренер поприветствовал француза.

Напомним, что Усман был отстранен от игр за "Барселону", пока не продлит контракт. В минувшее трансферное окно игрок вел переговоры с несколькими клубами, но так и не ушел из-за высоких требований по зарплате.