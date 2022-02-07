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Барселона отрицает, что специально вырезала приветствие Хави с Дембеле
В ролик после победы над "Атлетико" не попало приветствие тренера с игроком
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
"Барселона" отреагировала на критику в соцсетях по поводу видео из раздевалки команды после игры с "Атлетико" (4:2), сообщает Marca. Фанаты считают, что клуб специально вырезал Усмана Дембеле из итогового ролика.
В ролике главный тренер сине-гранатовых Хави поочередно поздравляет с победой футболистов и сотрудников команды.
В каталонском клубе опровергли, что момент приветствия Хави с Дембеле был вырезан из окончательной версии видео. Эпизод не попал в ролик потому, что съемка началась уже после того, как тренер поприветствовал француза.
Напомним, что Усман был отстранен от игр за "Барселону", пока не продлит контракт. В минувшее трансферное окно игрок вел переговоры с несколькими клубами, но так и не ушел из-за высоких требований по зарплате.
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