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Барселона отрицает, что специально вырезала приветствие Хави с Дембеле

Испания
(1 голосов)

В ролик после победы над "Атлетико" не попало приветствие тренера с игроком

Барселона отрицает, что специально вырезала приветствие Хави с Дембеле

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" отреагировала на критику в соцсетях по поводу видео из раздевалки команды после игры с "Атлетико" (4:2), сообщает Marca. Фанаты считают, что клуб специально вырезал Усмана Дембеле из итогового ролика.

В ролике главный тренер сине-гранатовых Хави поочередно поздравляет с победой футболистов и сотрудников команды.

В каталонском клубе опровергли, что момент приветствия Хави с Дембеле был вырезан из окончательной версии видео. Эпизод не попал в ролик потому, что съемка началась уже после того, как тренер поприветствовал француза.

Напомним, что Усман был отстранен от игр за "Барселону", пока не продлит контракт. В минувшее трансферное окно игрок вел переговоры с несколькими клубами, но так и не ушел из-за высоких требований по зарплате.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
marca.com

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Комментарии (6)
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янковский ян (Запорожье)
07.02.2022 в 21:48
В наше время при желании можно найти видео где угодно . Даже с туалета. Что они п...дят что съёмки не было...
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0
-1
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Ардалион (землянин)
07.02.2022 в 21:46
Памятка для редакционных Членов: "Не знаешь о чём писать, пиши о Дембеле."
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
07.02.2022 в 20:53
Усман Дебiле
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+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 20:52
Хахахаха, сообщает Marca . Пugapы мадридасские. Лучше напишите как там ваши местные работники Райо великано, 19 человек, групповой секс решили устроить. Кто кого трахал, президент всех, или наоборот Это нужно для некоторых на этом сайте, они это практикуют. Правда сашки желтопузые?
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+4
-1
prockop4uck (Киев)
07.02.2022 в 20:46
Потешные банкроты.
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+2
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 20:54
Marca умеет потешить вас дббов
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+3
0


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