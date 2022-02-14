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Винисиус Жуниор: Я по-прежнему молод и учусь у великих игроков Реала

Испания
(1 голосов)

Форвард доволен текущим положением в клубе

Винисиус Жуниор: Я по-прежнему молод и учусь у великих игроков Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.

"Мой игровой стиль похож с моим характером и я не боюсь ошибаться. Если что-то не получается, то я продолжаю играть и делаю это с удовольствием.

Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в "Реале". Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу", — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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fato39
14.02.2022 в 17:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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