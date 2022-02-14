Винисиус Жуниор: Я по-прежнему молод и учусь у великих игроков Реала

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.

"Мой игровой стиль похож с моим характером и я не боюсь ошибаться. Если что-то не получается, то я продолжаю играть и делаю это с удовольствием.

Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в "Реале". Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу", — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за "Реал".