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Винисиус Жуниор: Я по-прежнему молод и учусь у великих игроков Реала
Форвард доволен текущим положением в клубе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем игровом стиле.
"Мой игровой стиль похож с моим характером и я не боюсь ошибаться. Если что-то не получается, то я продолжаю играть и делаю это с удовольствием.
Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в "Реале". Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу", — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне 21-летний бразилец забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за "Реал".
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