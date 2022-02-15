Андрес Иньеста хочет вернуться в Барселону

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста рассказал о своих планах.

Напомним, что Иньеста, защищал цвета "Барселоны" на профессиональном уровне с 2002 по 2018 год, признался, что хотел бы вернуться в ряды "сине-гранатовых". В составе каталонцев он был девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Я бы с удовольствием вернулся в "Барселону". Хотел бы помочь клубу. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем.

"Барселона" - мой дом, мне нигде не будет лучше, чем там", - заявил Иньеста журналисту Жерару Морено во время эфира на Twitch.