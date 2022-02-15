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Андрес Иньеста хочет вернуться в Барселону

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Он хочет помочь клубу

Андрес Иньеста хочет вернуться в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста рассказал о своих планах.

Напомним, что Иньеста, защищал цвета "Барселоны" на профессиональном уровне с 2002 по 2018 год, признался, что хотел бы вернуться в ряды "сине-гранатовых". В составе каталонцев он был девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Я бы с удовольствием вернулся в "Барселону". Хотел бы помочь клубу. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем.

"Барселона" - мой дом, мне нигде не будет лучше, чем там", - заявил Иньеста журналисту Жерару Морено во время эфира на Twitch.

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В статье: Барселона Андреас Иньеста Виссел Кобе
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Источник:
GOAL

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.02.2022 в 16:58
Будет отличная связка Гави- Иньеста
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+4
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.02.2022 в 17:16
Тіш себе, тіш. Вернеться в ФКБ , щоб змінити Хаві. У вас там щороку нові тренера, а результати все гірші та гірші
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+1
-5
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
15.02.2022 в 17:51
Не пи#ди мне тут
+1
0


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