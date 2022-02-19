Барселона интересуется испанским защитником Лейпцига

Каталонская "Барселона" может предложить около 30 млн евро за левого защитника "Лейпцига" Анхелиньо.

"Сине-гранатовые" ищут варианты усиления фланга защиты, на котором сейчас играет Жорди Альба. Сообщается, что приоритетом для клуба является Хосе Гайя из "Валенсии", но Анхелиньо - главная альтернатива.

Кроме того, 25-летний футболист и сам хотел бы вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам. Немецкая команда при этом просит за него 30 млн евро.