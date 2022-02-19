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Барселона интересуется испанским защитником Лейпцига
Клуб ищет усиление левого фланга
Каталонская "Барселона" может предложить около 30 млн евро за левого защитника "Лейпцига" Анхелиньо.
"Сине-гранатовые" ищут варианты усиления фланга защиты, на котором сейчас играет Жорди Альба. Сообщается, что приоритетом для клуба является Хосе Гайя из "Валенсии", но Анхелиньо - главная альтернатива.
Кроме того, 25-летний футболист и сам хотел бы вернуться в Испанию по семейным обстоятельствам. Немецкая команда при этом просит за него 30 млн евро.
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Источник:Diario Sport
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