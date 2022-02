Примера. Эспаньол - Севилья 1:1. Попугаи - гроза испанских авторитетов

После победы над "Реалом" (2:1) и ничьи с "Барселоной" (2:2) "Эспаньол" на своем поле остановил и "Севилью", причем сделал это вполне комфортно.

До перерыва команды создали по одному верному шансу - у "Эспаньола" с убойной позиции промахнулся Тони Вильена, а вот за "Севилью" забил Рафа Мир, которому идеально ассистировал Папу Гомес.

Ветеран, к слову, вышел на замену после травмы Марсьяля - Антони мало того, что инертен на поле, так еще и пропустит теперь не менее трех недель; с виду, у него растяжение задней поверхности бедра.

1 - Sevilla's Papu Gómez has been involved in one goal in each of his last three appearances in all competitions (one goal and two assists), only one less than in his previous 27 games this season (four goals). Inspired. pic.twitter.com/Pn96M7eipE