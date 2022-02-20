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Примера. Эспаньол - Севилья 1:1. Попугаи - гроза испанских авторитетов

Испания
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(1 голосов)

Гранды, лучше обходите "Корнелью-Эль-Прат" стороной!

Примера. Эспаньол - Севилья 1:1. Попугаи - гроза испанских авторитетов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы над "Реалом" (2:1) и ничьи с "Барселоной" (2:2) "Эспаньол" на своем поле остановил и "Севилью", причем сделал это вполне комфортно.

До перерыва команды создали по одному верному шансу - у "Эспаньола" с убойной позиции промахнулся Тони Вильена, а вот за "Севилью" забил Рафа Мир, которому идеально ассистировал Папу Гомес.

Ветеран, к слову, вышел на замену после травмы Марсьяля - Антони мало того, что инертен на поле, так еще и пропустит теперь не менее трех недель; с виду, у него растяжение задней поверхности бедра.

Перерыв в матче пошел на пользу только хозяевам - они заметно добавили в остроте и оперативно сравняли счет благодаря качественному кроссу Хиля на Дардера. Жюль Кунде, за которого "Севилья" просит 80-100 млн в этом эпизоде сыграл где-то на 100 тысяч.

Дальше у "Эспаньола" обязан был забивать Вильена, но с 8-9 метров умудрился не попасть в створ ворот. Чуть лучше ударил де Томас, но его выстрел с рикошетом полетел слишком высоко.

"Севилья" во втором тайме отметилась только одним моментом Гомеса (выше ворот) и удалением Кунде, который к неуверенной игре в защите добавил еще и нервную реакцию на провокацию от Пуадо. Ужасный перфоманс.

В таблице команда Хулена Лопетеги осталась второй с 51 очком, но "Реал"-то свой матч выиграл, так что отставание севильцев увеличилось до 6 очков. Золото Примеры с каждой неделей отдаляется от "Писхуана".

Касательно "Эспаньола", то у него своя война - за выживание; в ней "Попугаи" преуспевают - у них 29 очков и 13-е место.

25-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Севилья" - 1:1

Голы: Дардер, 50 - Рафа Мир, 36

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Морон, 88), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Пуадо (Эмбарба, 89), Эррера (Мелендо, 83), Баре, Дардер, Вильена (Видаль, 72) - де Томас

"Севилья": Буну - Корона (Хесус Навас, 71), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Оливер, 56) - Жордан (Ракитич, 56), Фернандо, Дилейни - Окампос, Рафа Мир (Эн-Несири, 71), Марсьяль (Папу Гомес, 26)

Предупреждения: де Томас, 30, Пуадо, 76, Баре, 81, Видаль, 90 - Аугустинссон, 44, Корона, 47, Кунде, 69, Окампос, 85

Удаление: Кунде, 77

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В статье: Севилья Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 18:03
Если не было бы Мадрида, я болел бы за Эспаньол Молодцы, как всегда.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 17:06
Есть, все-таки в городе Барселоне правильная команда. Спасибо этим "правильным барселонцам". Не считаю Севилью таким уж соперником Реалу, но всё равно молодцы. Вот еще бы правильные валенсийцы не подкачали сегодня.
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+3
0
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 17:32
...
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+2
0


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