Примера. Эспаньол - Севилья 1:1. Попугаи - гроза испанских авторитетов

После победы над "Реалом" (2:1) и ничьи с "Барселоной" (2:2) "Эспаньол" на своем поле остановил и "Севилью", причем сделал это вполне комфортно.

До перерыва команды создали по одному верному шансу - у "Эспаньола" с убойной позиции промахнулся Тони Вильена, а вот за "Севилью" забил Рафа Мир, которому идеально ассистировал Папу Гомес.

Ветеран, к слову, вышел на замену после травмы Марсьяля - Антони мало того, что инертен на поле, так еще и пропустит теперь не менее трех недель; с виду, у него растяжение задней поверхности бедра.

1 - Sevilla's Papu Gómez has been involved in one goal in each of his last three appearances in all competitions (one goal and two assists), only one less than in his previous 27 games this season (four goals). Inspired. pic.twitter.com/Pn96M7eipE — OptaJose (@OptaJose) February 20, 2022

Перерыв в матче пошел на пользу только хозяевам - они заметно добавили в остроте и оперативно сравняли счет благодаря качественному кроссу Хиля на Дардера. Жюль Кунде, за которого "Севилья" просит 80-100 млн в этом эпизоде сыграл где-то на 100 тысяч.

Дальше у "Эспаньола" обязан был забивать Вильена, но с 8-9 метров умудрился не попасть в створ ворот. Чуть лучше ударил де Томас, но его выстрел с рикошетом полетел слишком высоко.

"Севилья" во втором тайме отметилась только одним моментом Гомеса (выше ворот) и удалением Кунде, который к неуверенной игре в защите добавил еще и нервную реакцию на провокацию от Пуадо. Ужасный перфоманс.

• Real Madrid - 57 points

• Sevilla - 51 points



Next week:

Rayo Vallecano - Real Madrid

Sevilla - Real Betis pic.twitter.com/jpSBuqqF1r — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 20, 2022

В таблице команда Хулена Лопетеги осталась второй с 51 очком, но "Реал"-то свой матч выиграл, так что отставание севильцев увеличилось до 6 очков. Золото Примеры с каждой неделей отдаляется от "Писхуана".

Касательно "Эспаньола", то у него своя война - за выживание; в ней "Попугаи" преуспевают - у них 29 очков и 13-е место.

25-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Севилья" - 1:1

Голы: Дардер, 50 - Рафа Мир, 36

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Морон, 88), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Пуадо (Эмбарба, 89), Эррера (Мелендо, 83), Баре, Дардер, Вильена (Видаль, 72) - де Томас

"Севилья": Буну - Корона (Хесус Навас, 71), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Оливер, 56) - Жордан (Ракитич, 56), Фернандо, Дилейни - Окампос, Рафа Мир (Эн-Несири, 71), Марсьяль (Папу Гомес, 26)

Предупреждения: де Томас, 30, Пуадо, 76, Баре, 81, Видаль, 90 - Аугустинссон, 44, Корона, 47, Кунде, 69, Окампос, 85

Удаление: Кунде, 77