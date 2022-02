Примера. Атлетик с блеском победил в дерби, Бетис не отдает третью строчку

Ничего особенного - просто "Бетис" в очередной раз победил, сохранив свою третью строчку. Уже привычное дело в текущем сезоне.

В целом матч на "Бенито Вильямарин" был яркий - и моментов хватало, и "Мальорка" отвечала, как умела, ну и хозяева, конечно, показали свои козыри.

Их первый гол - результат гениальной передачи Каналеса на Морено, которую нельзя было сыграть ни защитникам, ни вратарю. Просто браво.

Все тот же Каналес, а еще Хуанми и Борха претендовали на второй мяч, но тщетно; за "Мальорку" отдувался Мурики, который пушечным ударом попал в штангу. На этом закончили первый тайм.

Начало второго - сплошные фолы и карточки. "Киноварь" усыпляла бдительность, а затем выстрелила - все тот же Мурики со второго этажа исполнил просто по-царски.

6 - Among all defenders in #LaLiga , only Jordi Alba (7, 1 goal and 6 assists) has been involved in more goals than @RealBetis_en ´s @AlexMoreno ???????? in the current season (6, 4 goals and 2 assists). Projection. pic.twitter.com/Wpx1zoQZLZ

Пришлось "Бетису" напрячься в концовке, но он сейчас достаточно силен, чтобы и таких ситуаций не бояться. В затяжной атаке Карвалью пробивал в створ, мяч попал в руку защитнику, а Виллиан Жозе с точки был хладнокровен - 2:1.

В таблице у команды Мануэля Пеллегрини теперь 46 очков - на 4 больше, чем у "Барсы" и "Атлетико". "Мальорка", в свою очередь, заслужила наш респект, но осталась 16-й с 26 очками.

25-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Алекс Морено, 25, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти) - Мурики, 75

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 62), Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес (Хоакин, 84), Фекир, Хуанми (Тельо, 62) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раилло, Хауме Коста - Кубо (Ли Кан Ин, 46), де Галларета (Антонио Санчес, 45+2), Севилья (Батталья, 65), Дани Родригес (Ниньо, 70) - Анхель (Ндиай, 46), Мурики

Предупреждения: Виктор Руис, 45, Хуанми, 46, Бельерин, 87 - Мурики, 52, Батталья, 82

Баскское дерби завершилось "стандартной" и очень справедливой победой "Атлетика". Кажется, сегодня на "Сан-Мамесе" только он сегодня хотел выиграть.

"Сосьедад" закончил матч с нулем ударов в створ ворот, да и опасных атак у гостей практически не было. Бильбао задушил соперника мощным прессингом, темпом, подборами в средней зоне.

Наверное, судьбу матча можно было решать и раньше, но Муниаин не реализовал пенальти - "Ла Реал" выручил Ремиро. Затем промахнулся с убойной позиции и Беренгер.

3 - Iker Muniain ???????? is the only player to have scored, assisted and missed a penalty in a @LaLiga match this season, making him the only Athletic player to have scored, assisted and missed a penalty in a league match since 03/04. Stellar. pic.twitter.com/foWm0RpQI9