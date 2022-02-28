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Хави Эрнандес – о борьбе за золото Примеры: Мы в Барселоне ничего не исключаем
Наставник каталонцев высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после победы над "Атлетиком" из Бильбао в рамках поединка чемпионата Испании (4:0).
"Я ожидал подобного, ведь команда прогрессирует, парни очень хорошо тренируются. Мы провели солидный матч, уверенно сыграли в защите, контрпрессинговали. Хорошо себя чувствуем – ради этого и трудимся. Я счастлив благодаря гармонии с болельщиками, рад за "Барселону".
"Дембеле? Я не отвечаю за то, останется ли он в Каталонии. Усман хорошо работает, поэтому я его защищаю. У него есть потенциал, он может исполнять много ролей на поле. Вы спрашивали касательно Педри – он напоминает мне Иньесту. А по поводу титула: сейчас мы в "Барселоне" ничего не исключаем. Понимаем, что "Реал" – сильная команда. Нужно забираться на третью строчку".
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