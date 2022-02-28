  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави Эрнандес – о борьбе за золото Примеры: Мы в Барселоне ничего не исключаем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави Эрнандес – о борьбе за золото Примеры: Мы в Барселоне ничего не исключаем

Испания
(1 голосов)

Наставник каталонцев высказался

Хави Эрнандес – о борьбе за золото Примеры: Мы в Барселоне ничего не исключаем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после победы над "Атлетиком" из Бильбао в рамках поединка чемпионата Испании (4:0).

Читайте такжеПримера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле

"Я ожидал подобного, ведь команда прогрессирует, парни очень хорошо тренируются. Мы провели солидный матч, уверенно сыграли в защите, контрпрессинговали. Хорошо себя чувствуем – ради этого и трудимся. Я счастлив благодаря гармонии с болельщиками, рад за "Барселону".

"Дембеле? Я не отвечаю за то, останется ли он в Каталонии. Усман хорошо работает, поэтому я его защищаю. У него есть потенциал, он может исполнять много ролей на поле. Вы спрашивали касательно Педри – он напоминает мне Иньесту. А по поводу титула: сейчас мы в "Барселоне" ничего не исключаем. Понимаем, что "Реал" – сильная команда. Нужно забираться на третью строчку".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Хави Эрнандес Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...