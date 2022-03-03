Вечный. Дани Алвес останется в Барсе ещё на сезон

"Барселона" приняла решение сохранить Дани Алвеса на следующий сезон.

38-летний бразилец вернулся на "Камп Ноу" в январе, подписав контракт на полгода с опцией продления ещё на год. В ближайшее время каталонский клуб воспользуется этой опцией, сообщает Marca. Решение уже принято, осталось дождаться официального объявления.

Инициатором продления выступил Хави Эрнандес. Главный тренер впечатлён профессионализмом и универсальностью Алвеса, а также его нынешней физической формой и вкладом в игру (гол и два ассиста в 3 матчах Ла Лиги).

Дани Алвес также надеется поехать на ЧМ-2022 в Катаре, так что очень рад возможности задержаться в Каталонии ещё на сезон, после чего планирует завершить карьеру. На тот момент самому титулованному футболисту в истории исполнится 40 лет.