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Вечный. Дани Алвес останется в Барсе ещё на сезон
"Барселона" приняла решение сохранить фулбека на следующий сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" приняла решение сохранить Дани Алвеса на следующий сезон.
38-летний бразилец вернулся на "Камп Ноу" в январе, подписав контракт на полгода с опцией продления ещё на год. В ближайшее время каталонский клуб воспользуется этой опцией, сообщает Marca. Решение уже принято, осталось дождаться официального объявления.
Инициатором продления выступил Хави Эрнандес. Главный тренер впечатлён профессионализмом и универсальностью Алвеса, а также его нынешней физической формой и вкладом в игру (гол и два ассиста в 3 матчах Ла Лиги).
Дани Алвес также надеется поехать на ЧМ-2022 в Катаре, так что очень рад возможности задержаться в Каталонии ещё на сезон, после чего планирует завершить карьеру. На тот момент самому титулованному футболисту в истории исполнится 40 лет.
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