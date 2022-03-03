Хавбек Атлетико переберётся в МЛС

Полузащитник "Атлетико" Эктор Эррера продолжит карьеру в МЛС.

"Хьюстон Динамо" подтвердил подписание 31-летнего хавбека на правах свободного агента. Мексиканец отправится в США по окончанию нынешнего сезона.

В нынешней кампании хавбек сыграл 20 матчей за "Атлетико". 4 последних поединка во всех турнирах Эктор провёл без замен, включая 90 минут в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "МЮ" (1:1).

В новом клубе Эррера получил любимый 16-й номер, под которым он играл в "Порту", в "Атлетико" и в сборной Мексики.