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Хавбек Атлетико переберётся в МЛС
HH16 будет играть за "Хьюстон Динамо"
Полузащитник "Атлетико" Эктор Эррера продолжит карьеру в МЛС.
"Хьюстон Динамо" подтвердил подписание 31-летнего хавбека на правах свободного агента. Мексиканец отправится в США по окончанию нынешнего сезона.
В нынешней кампании хавбек сыграл 20 матчей за "Атлетико". 4 последних поединка во всех турнирах Эктор провёл без замен, включая 90 минут в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "МЮ" (1:1).
В новом клубе Эррера получил любимый 16-й номер, под которым он играл в "Порту", в "Атлетико" и в сборной Мексики.
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